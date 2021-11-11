Китайские эксперты назвали отличия белого и фиолетового чеснока

CentralAsia (CA) - Чеснок можно охарактеризовать как один из самых необходимых ингредиентов для приготовления блюд, без которого не может обходиться ни одна семья. Существует такая поговорка: «Есть мясо без чеснока — лишать его половины вкуса». Чеснок можно не только есть сырым или маринованным, но и добавлять в блюда в качестве приправы. Он необходим для приготовления многих блюд китайской кухни.

Как пишет китайское издание Sohu, чеснок известен как «один из десяти лучших питательных продуктов» и обладает лечебными свойствами. Люди часто употребляют его во время простуды для скорейшего выздоровления. Чеснок может не только убивать микробы и выводить токсины, но и «согревать» желудок и селезенку, способствовать пищеварению, улучшать кровообращение и помогать бороться с усталостью. Ешьте больше чеснока — это полезно для здоровья.

Самыми распространенными на рынке являются фиолетовый и белый чеснок, при этом цена на фиолетовый обычно выше. Какой из них лучше?

Разница между фиолетовым и белым чесноком

Размер: фиолетовый среднего размера, а белый — большого.

В дополнение к отличию по цвету, фиолетовый чеснок обычно среднего размера, тогда как белый довольно крупный. Хотя размер фиолетового чеснока относительно невелик, зубчики этого сорта крупнее и в них больше сока. У фиолетового чеснока стрелки более широкие, а у белого — более мелкие.

Вкус: фиолетовый чеснок острее, чем белый.

Если вы более чувствительны к острому, то обнаружите, что вкус у фиолетового чеснока более насыщенный и яркий. Поскольку активных элементов у фиолетового чеснока больше, чем у белого, у людей, которые не привыкли есть острое, могут даже выступить слезы, когда они попробуют его в сыром виде. И напротив, белый чеснок не такой острый, по структуре он более мягкий.

Питательность: у фиолетового чеснока высокая, у белого — низкая.

Чеснок с фиолетовой кожурой кажется таким, потому что в ней содержится большое количество антоциана, который может не поддаваться окислению. Содержание синего антоциана в белом чесноке намного меньше, чем в фиолетовом. Последний на вкус более острые, и это указывает на повышенное содержание капсаицина, благодаря чему антибактериальный и дезинфицирующий эффект у такого чеснока выше. Таким образом пищевая ценность фиолетового чеснока выше, чем у белого сорта.

Как есть чеснок, чтобы по максимуму сохранять питательные вещества?

По словам экспертов, если вы хотите максимально сохранить питательные вещества чеснока, следует нарезать его на мелкие кусочки и оставить его при комнатной температуре на 1 час. Таким образом в чесноке лучше разлагается аллицин, и его употребление способно убивать больше бактерий и микробов. Лучше всего есть его в сыром виде. Вообще чеснок в холодных блюдах самый полезный.

Аллицин боится высоких температур, и чеснок лучше всего готовить при низкой температуре. Когда температура превышает 80°C, аллицин легко разлагается, и при этом теряется много питательных веществ.

Если вы хотите сделать чеснок более ароматным, вы можете положить его на сковороду в холодное масло и медленно нагревать. Так вы полностью раскроете аромат чеснока.