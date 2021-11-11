экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев с рабочим визитом прибыл в Стамбул
Предыстория: Токаев полетит в Стамбул

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Стамбул, Турция с двухдневным рабочим визитом для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что во время хода саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Режиссер сериала «Игры в кальмара» анонсировал второй сезон сериала
  • В Узбекистане цены на морковь снизили в 5 раз и пообещали продержать на этом уровне до весны
  • В России зафиксирован новый рекорд по числу умерших за сутки из-за COVID


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com