Токаев с рабочим визитом прибыл в Стамбул

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Стамбул, Турция с двухдневным рабочим визитом для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что во время хода саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

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