Правительство Чехии ушло в отставку

Андрей Бабиш

CentralAsia (CA) - Кабинет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша подал в отставку, передает Deutsche Welle.

Согласно данным портала, это произошло после подписания соглашения о разделении полномочий для формирования нового коалиционного правительства двумя правоцентристскими партиями, набравшими наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре.

Бабиш сказал, что отправил свое заявление об отставке президенту Милошу Земану, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Приняв отставку, Земан должен поручить уходящему правительству выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что, как ожидается, состоится в ближайшие недели.

Уходящий премьер-министр написал в Twitter, что его кабинет министров подал прошение об отставке в соответствии с конституцией.

Veřejně jsem slíbil, že uděláme polistopadový rekord v podání demise. To se stalo. Včera ve 22.35 hodin skončila ustavující schůze nově zvolené sněmovny a dnes ráno naše vláda podala demisi podle ustanovení Čl. 73 odst. 2 Ústavy České republiky. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 11, 2021

Бабиш надеялся получить еще один президентский срок, но на выборах в октябре оппозиция потерпела незначительное поражение. После того как предложение об отставке будет принято, правительство Бабиша продолжит работу до официального назначения нового коалиционного правительства.

Ранее Сенат Чехии решил снять полномочия с президента.

Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.