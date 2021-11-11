экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Чехии ушло в отставку
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш

CentralAsia (CA) -  Кабинет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша подал в отставку, передает Deutsche Welle.

Согласно данным портала, это произошло после подписания соглашения о разделении полномочий для формирования нового коалиционного правительства двумя правоцентристскими партиями, набравшими наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре.

Бабиш сказал, что отправил свое заявление об отставке президенту Милошу Земану, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Приняв отставку, Земан должен поручить уходящему правительству выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что, как ожидается, состоится в ближайшие недели.

Уходящий премьер-министр написал в Twitter, что его кабинет министров подал прошение об отставке в соответствии с конституцией.

Бабиш надеялся получить еще один президентский срок, но на выборах в октябре оппозиция потерпела незначительное поражение. После того как предложение об отставке будет принято, правительство Бабиша продолжит работу до официального назначения нового коалиционного правительства.

Ранее Сенат Чехии решил снять полномочия с президента.

Президент республики Милош Земан находится на лечении в Центральном военном госпитале, недавно его перевели из реанимации в стандартную палату. Врачи пока не могут точно оценить его состояние в контексте возможности исполнять рабочие обязанности, однако сам Земан уже поговорил по телефону и с Бабишем, и с Фиалой и хотел бы принять некоторых кандидатов на посты министров.

print
  • Китайские эксперты назвали отличия белого и фиолетового чеснока
  • Глава Pfizer заявил о возможной ежегодной ревакцинации людей от COVID-19
  • CU экспортирует 10 000 далгонов в формах Squid Game в Монголию и Малайзию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com