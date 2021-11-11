В Узбекистане задержаны члены террористической группировки, призывавшие к джихаду

- Узбекистан, общество
- 22:15, 11 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 9 ноября правоохранители провели оперативное мероприятие по задержанию членов экстремистской группировки.
Как сообщили местные СМИ, житель Хавастского района Сырдарьинской области и его единомышленники попали под влияние террористических организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сирии.
Граждане распространяли через соцсети материалы экстремистского содержания и, в частности, призывы к джихаду.
Также оперативники выяснили, что задержанный планировал уехать в Сирию и присоединиться к террористическим группировкам.
В ходе обысков, проведенных по адресам проживания, в мобильных телефонах были обнаружены материалы экстремистского содержания.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.