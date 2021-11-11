В Узбекистане задержаны члены террористической группировки, призывавшие к джихаду

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 9 ноября правоохранители провели оперативное мероприятие по задержанию членов экстремистской группировки.

Как сообщили местные СМИ, житель Хавастского района Сырдарьинской области и его единомышленники попали под влияние террористических организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сирии.

Граждане распространяли через соцсети материалы экстремистского содержания и, в частности, призывы к джихаду.

Также оперативники выяснили, что задержанный планировал уехать в Сирию и присоединиться к террористическим группировкам.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания, в мобильных телефонах были обнаружены материалы экстремистского содержания.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.