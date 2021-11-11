Узбекистан отправит в Россию пять поездов для желающих вернуться на родину мигрантов

CentralAsia (UZ) - Из Волгоградской области России в Ташкент будет организовано пять железнодорожных рейсов для вывоза узбекистанцев. Они запланированы на 15, 19, 22, 26 и 29 ноября.

Для вывоза граждан Узбекистана, оставшихся в России во время пандемии коронавируса, будет организовано ещё пять железнодорожных рейсов, сообщила компания «Узжелдорпасс».

Поезда из Волжского (Волгоградская область) отправятся в Ташкент в указанные даты в 20:57 часов по местному времени. Билеты будут продаваться только в одну сторону, уточнили в компании.