экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Стамбул (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вечером 11 ноября прибыл в город Стамбул для участия в мероприятиях очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Главу государства встретили губернатор Стамбула Али Ерликая и другие официальные лица, сообщает пресс-служба президента РУз.

Ожидается, что на нынешнем саммите президент Шавкат Мирзиёев выступит с важными инициативами.

Основные мероприятия саммита намечены на 12 ноября. Также запланировано проведение главой государства ряда двусторонних встреч.

print
  • Более 30 стран объявили об отказе от продаж авто на бензине к 2040 году
  • Почему на экономику Центральной Азии нужно взглянуть по-новому?
  • В Монголии за сутки выявлено 950 случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com