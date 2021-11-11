Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Стамбул (фото)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Стамбул

CentralAsia (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вечером 11 ноября прибыл в город Стамбул для участия в мероприятиях очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Главу государства встретили губернатор Стамбула Али Ерликая и другие официальные лица, сообщает пресс-служба президента РУз.

Ожидается, что на нынешнем саммите президент Шавкат Мирзиёев выступит с важными инициативами.

Основные мероприятия саммита намечены на 12 ноября. Также запланировано проведение главой государства ряда двусторонних встреч.