ООН предоставила Узбекистану компьютеры для переписи населения

CentralAsia (UZ) - Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) передало Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике 70 комплектов компьютерного оборудования.

Госкомстат Узбекистана будет использовать это оборудование для оцифровывания процесса сбора данных в ходе пилотной переписи в ноябре 2021 года, а также национальной переписи населения, запланированной на ноябрь 2023 года, сообщили в пресс-службе УВКБ ООН.

«Улучшение качественных и количественных данных о безгражданстве является одним из направлений деятельности Глобальной кампании #IBelong по ликвидации безгражданства к 2024 году. УВКБ ООН высоко оценивает приверженность Узбекистана определению полного масштаба безгражданства, что важно для продолжения значительного прогресса по искоренению безгражданства на его территории. Сегодня право каждого человека на гражданство важно как никогда», — сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.