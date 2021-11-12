В Российской государственной библиотеке хранится более 10 тысяч монгольских сутр и книг

CentralAsia (MNG) - В рамках 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией 9 октября в Российской государственной библиотеке открылась выставка «История монгольского книгоиздания».

Выставка, организованная Посольством Монголии в Российской Федерации, Центром восточной литературы Российской государственной библиотеки и Институтом стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, направлена познакомить современных читателей с ценным собранием монгольских книг библиотеки.

В своем вступительном слове и.о. руководителя Центра восточной литературы М.Е. Меланин подчеркнула, что в библиотеке хранится более 10 000 монгольских книг и периодических изданий.

На этот раз выставка была посвящена книгам и сутрам, в основном сделанным с использованием деревянных печатных блоков между 18 и 19 веками, включая редкие печатные произведения и рукописи, такие как буддийская трилогия, написанная на санскрите, монгольском и тибетском языках, биография тибетского литературного деятеля, по имени Миларайб, написанный в 18 веке, рассказ об индийских королях, переведенный с тибетского, и часть священного писания Ганжуура. Также были представлены некоторые современные литературные произведения, такие как избранные произведения автора С.Эрдэнэ, переведенные на русский язык, и выпуск детского журнала «Залгамжлагч»-(«Преемник»).

Советник посольства Монголии в Российской Федерации Ц.Ганболд поблагодарил организаторов за представление ценного наследия монгольских книг и сутр, написанных на многих алфавитах, восходящих к XIII веку.

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