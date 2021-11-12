В Age of Empires IV грозные монгольские воины говорят на своем родном языке

CentralAsia (MNG) - Еще в 2003 году телеканал BBC2 Time Commanders использовал стратегическую игру Rome: Total War в качестве основы для всей своей высокой концепции: дать нормальным людям шанс сразиться с военными лидерами в знаменитых исторических битвах.

В Age of Empires 4 каждая миссия кампании основана на документальном повествовании и сопровождается короткометражками обо всем, от превосходства английского длинного лука до тактического применения монгольских свистящих стрел. Появление Time Commanders в Total War никогда не входило в планы, но AOE 4 кажется, что его можно было специально спроектировать для образовательно-развлекательного игрового автомата BBC. И грозные монгольские воины говорят на своем родном языке. Монгольские професиональные артисты посинхронизировали монгольский язык в этой игре.

Всегда хорошо представленный и часто увлекательный, Age of Empire 4 также немного бесплоден и бескровен, что делает одиночные предложения менее сочными, эскапистскими кампаниями и большим количеством обучающих инструментов. Что касается истории и соревновательного мультиплеера, то это, по понятным причинам, является здесь главным фокусом.

Есть еще несколько умных дополнений и изменений. В то время как восемь цивилизаций, включенных на момент запуска, имеют доступ к примерно аналогичным юнитам, их экономические игры выделяют их. Англичане могут в конечном итоге добывать золото на своих фермах, обеспечивая стабильный поток в конце игры и уменьшая необходимость захвата дополнительных рудников. Монголы не могут торговать камнем, но автоматически добывают карьеры со структурой под названием Овоо, которая также дает бонусы близлежащим зданиям. Будучи кочевниками, они также могут упаковывать свои постройки в транспортные средства и перемещать все свое поселение.

Звуковое оформление и яркая презентация — вот что отличает ее. Искрящаяся сталь и грохочущие требушеты. Топчут копыта и боевые рога. Оперные партитуры и монгольское горловое пение. Каменные стены под обломком осадной бомбардировки, то рушатся, то рушатся. Строящиеся здания наполнены мерцающими силуэтами рабочих и каркасными планами. Часто кажется, что это красивый футуристический музейный экспонат. Хотя эта резкая презентация может показаться слишком клинической, чтобы передать кровавый хаос и мутную романтику средневековых боев, ее удобочитаемость хорошо подходит для соревновательной игры.

И давние поклонники стратегии в реальном времени, и ветераны Age of Empires найдут здесь что-то по душе: удобное, но уже поношенное кресло тактика, в которое можно сесть, приправленное и украшенное несколькими яркими сюрпризами по бокам. Но все это стоит дорого, и с кампаниями, которые так сильно ориентированы как учебные пособия для многопользовательской игры, трудно искренне рекомендовать их никому, кто еще не инвестировал.

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