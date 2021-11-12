Сводный брат Бориса Джонсона обвиняется в споре о добыче полезных ископаемых в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сводного брата Бориса Джонсона обвинили в выдвижении ложного обвинения в мошенничестве в споре о горнодобывающей промышленности Монголии.

Буянтогтох Дашдэлэг, владелец рудников Засаг Чандмани (ZCM), обвинил Макса Джонсона, сводного брата Бориса Джонсона, в выдвижении против него фиктивного обвинения в мошенничестве с целью получить контроль над горнодобывающим проектом и вернуть свои инвестиции.

По данным Financial Times, Джонсон, младший сын отца премьер-министра Великобритании, пытается вернуть 19 миллионов долларов, вложенных в ZCM от имени Саймона Мюррея, бывшего председателя Glencore, и его инвестиционной компании GRF.

После этих обвинений полиция Монголии провела расследование в отношении владельца ZCM по обвинениям в хищении и отмывании денег и направила отчет генеральному прокурору. Буянтогтох категорически отверг эти обвинения, утверждая, что Джонсон оказал давление на власти Монголии, чтобы они возбудили уголовное дело, - передает Mining Technology.

Спор

Спор возник после того, как Джонсон присоединился к частной инвестиционной группе Мюррея, чтобы инвестировать в ZCM, которая владела проектом по производству высококачественной меди, золота и железа. В период с 2016 по 2018 год группа инвестировала 19 миллионов долларов в ZCM в обмен на конвертируемые ссуды — ее единственный актив, — который она могла бы в конечном итоге обменять на долю в компании.

По словам Джонсона, ZCM не потратил деньги, инвестированные GRF на разработку рудника, что заставило его сообщить об этих опасениях в полицию Монголии в 2019 году.

В ответ Буянтогтох Дашдэлэг заявил, что эта история не соответствует действительности. Это утверждение подтверждается независимым анализом финансовой отчетности ZCM за 2015–2018 годы, подготовленным бухгалтерами BDO, который не обнаружил «никаких доказательств, подтверждающих случаи злоупотребления властью, растраты и незаконного присвоения средств» со стороны Буянтогтоха Дашдэлэг.

Буянтогтох Дашдэлэг настаивает на том, чтобы инвестиции Мюррея и Джонсона были потрачены надлежащим образом. «Есть видеоролики о ходе строительства, которыми я могу поделиться со всеми, кто хочет это проверить», - сказал он, добавив, что если бы доказательства против него были настолько многочисленны, «можно было бы разумно спросить, почему это дело все еще продолжается два года спустя?»

Буянтогтох Дашдэлэг утверждал, что Джонсон обратился в суд только после того, как Буянтогтох Дашдэлэг приобрел приоритетный обеспеченный долг в ZCM у сырьевого трейдера Noble Group в 2018 году.

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