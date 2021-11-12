Монгольские учителя будут участвовать в тренингах по наращиванию потенциала для обучения двуязычных учащихся

CentralAsia (MNG) - 9 ноября министр образования и науки Л.Энх-Амгалан провел виртуальную встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым.

Ранее стороны подписали меморандум о сотрудничестве по развитию многоязычного и поликультурного образования в Монголии 18 мая 2021 года.

Отметив, что в некоторых школах планируется провести работы по изучению и внедрению успешных практик, применяемых для многоязычного образования путем привлечения учителей к тренингам по наращиванию потенциала, министр подчеркнул необходимость привлечения учителей и специалистов к тренингам, организуемым в рамках Образовательной программы ОБСЕ в Центральной Азии. В свою очередь, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств поддержал предложение министра.

Некоторые из мер, принимаемых для развития многоязычного и поликультурного образования в Монголии, включают следующее:

Изданы словари для учащихся 4 и 6 классов в избранных школах. Некоторые термины, включенные в учебники математики, естествознания, искусств и физкультуры для 1-6 классов, а также учебники биологии для 6-7 классов, переведены на тувинский и казахский языки.

Отдельные выпуски журнала «Диалог», издаваемого Программой ОБСЕ по образованию в Центральной Азии, были переведены на монгольский язык и переданы школам.

Изданы учебные пособия по тувинскому и казахскому языкам для учащихся 1-5 классов из числа меньшинств. Чтобы помочь ученикам наверстать упущенное, упражнения, включенные в рабочую тетрадь, разработаны таким образом, чтобы это было интересно детям.

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