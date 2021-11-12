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В Улан-Баторе будут построены линии надземного метро

CentralAsia (MNG) -  Решение, принятое на заседании Кабинета министров 10 ноября, огласил губернатор столицы Д.Сумъяабазар.

На встрече было рассмотрено девять вопросов по снижению загруженности дорог в столице, одним из которых является эстакадный транспорт или надземное метро с опорами моста.

Эстакадный транспорт, надземка (elevated railways, в США сокращённо: el) — городская рельсовая скоростная внеуличная отдельная система или часть системы городских железных дорог (S-Bahn), метрополитенов, легкорельсового транспорта (в зависимости от исполнения, количества вагонов и массо-габаритных параметров подвижного состава), проложенная над землёй на эстакаде. Линии эстакадного транспорта строятся в городах мира с конца XIX века. Одной из первых была надземка Нью-Йорка на паровой тяге, открытая «шайкой Твида» в 1868 году.

130 миллиардов тугриков ($ 45,6 млн) было выделено на подготовку эстакадного транспорта.

Эстакадный транспорт со скоростью 70 км / ч будет реализован в три этапа:

  • Во-первых, он с 16 км и 13 станциями, как ожидается, будет обслуживать около 500 000 человек и будет запущен в апреле 2022 года. Предполагается, что будет пробурено около 800 колонн на глубину 30 метров. Он будет сдан в эксплуатацию в 2024 году. Маршрут линии из микрорайона Сансар до аэропорт.
  • Во-вторых, от комплекса Гэгээнтэн до окрайны города.
  • В-третьих, от Толгойта района Сонгинохайрхан до Шар-Хада района Баянзурх.
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