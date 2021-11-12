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В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане, на границе в Кыргызстаном, утром произошло землетрясение. Сила подземных толчков в некоторых регионах достигла 4 баллов.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, землетрясение произошло 12 ноября в 06:38 по ташкентскому времени.

Эпицентр находился Джалакудукском районе Андижанской области.

Координаты землетрясения: Магнитуда М=4,1. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 298 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Джалакудукский район: 4 балла, глубина 10 км;

Кургантепинский район: 3-4 балла, 14 км;

Андижанский район: 3 балла, 21 км;

Ходжаабадский район: 3 балла, 21 км;

Ханабадский район: 2-3 балла, 29 км;

город Андижан: 2-3 балла, 30 км;

Булакбашинский район: 2-3 балла, 30 км;

Пахтаабадский район: 2-3 балла, 31 км;

Избасканский район: 2 балла, 40 км;

Асакинский район: 2 балла, 43 км;

Алтынкульский район: 2 балла, 44 км;

Мархаматский район: 2 балла, 47 км.

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