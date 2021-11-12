В Узбекистане задержали вора-карманника, орудовавшего в мечетях

CentralAsia (UZ) - Задержан подозреваемый в краже телефона, оставленного без присмотра во время совершения намаза в мечети «Новза» Чиланзарского района, сообщают в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана,

Сообщается, что хозяин телефона оставил его в кармане куртки.

Правоохранители установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.

По результатам предварительного следствия установлено, что он украл телефоны в четырех мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.

Награбленное подозреваемый продавал. Против него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

В настоящее время правоохранители выясняют причастность подозреваемого ещё в порядка 15 аналогичных преступлениях.