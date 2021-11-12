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В Казахстане за сутки выявлено 1260 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область – 161;

- город Алматы – 146;

- Карагандинская область – 135;

- Павлодарская область – 129;

- город Нур-Султан – 121;

- Костанайская область – 116;

- Акмолинская область – 98;

- Восточно-Казахстанская область – 93;

- Алматинская область – 83;

- Западно-Казахстанская область – 38;

- город Шымкент – 32;

- Атырауская область – 28;

- Кызылординская область – 24;

- Актюбинская область – 20;

- Жамбылская область – 15;

- Туркестанская область – 15;

- Мангистауская область – 6.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 954 146 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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