В Казахстане за сутки выявлено 1260 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 161;
- город Алматы – 146;
- Карагандинская область – 135;
- Павлодарская область – 129;
- город Нур-Султан – 121;
- Костанайская область – 116;
- Акмолинская область – 98;
- Восточно-Казахстанская область – 93;
- Алматинская область – 83;
- Западно-Казахстанская область – 38;
- город Шымкент – 32;
- Атырауская область – 28;
- Кызылординская область – 24;
- Актюбинская область – 20;
- Жамбылская область – 15;
- Туркестанская область – 15;
- Мангистауская область – 6.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 954 146 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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