Узбекистан и Турция ускорят грузовые перевозки при помощи системы E-Permit

CentralAsia (UZ) - Министерство транспорта Узбекистана и Министерство транспорта и инфраструктуры Турции намерены ускорить процесс международных грузовых перевозок, запустив систему E-Permit. Об этом сообщила пресс-служба , Минтранса РУз.

Как отмечается, договоренность об этом была достигнута в рамках неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшегося 31 марта текущего года.

В июле на проходившем в Ташкенте заседании узбекско-турецкой Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок было обсуждено внедрение системы электронного обмена бланками разрешений между странами в целях ускорения процесса грузовых перевозок.

Первым этапом внедрения электронной системы E-Permit в практику стал испытательный автопробег, организованный Министерством транспорта Республики Узбекистан по согласованию с турецкой стороной.

Автоколонна выехала из Узбекистана 6 ноября и прибыла в Турцию 10 ноября через пункт пропуска «Сарп». Участников пробега встретили представители Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, а также представители таможенной администрации.

В Минтрансе Узбекистана отметили, что внедрение в сферу современных цифровых технологий позволит ускорить транспортные операции и увеличить товарооборот между двумя странами.