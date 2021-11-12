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В Кыргызстане задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за умышленное убийство

CentralAsia (UZ) -  Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР за незаконное пересечение госграницы Кыргызстана задержала 38-летнего гражданина Узбекистана Х.С.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, задержанный с 2016 года, нарушая миграционное законодательство, незаконно находился на территории Кыргызстана.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что мужчина с 2016 года скрывался от правоохранительных органов Узбекистана за совершение умышленного убийства и находился в межгосударственном розыске.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека, проводятся дополнительные мероприятия по установлению его причастности к другим преступлениям.

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