84 млн человек в мире вынужденно стали беженцами - ООН

CentralAsia (CA) - В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) заявили, что тенденция к увеличению числа вынужденных переселенцев сохранялась и в 2021 году. Об этом сообщается на сайте ООН.

По оценкам ООН, с конца 2020-го по июнь 2021 года общемировое число беженцев возросло с 82,4 до 84 млн. Из них 51 млн вынужденных переселенцев переместились в пределах своей страны, большинство из них - представители Конго и Эфиопии. Кроме того, отмечается, что ситуация в Мьянме и Афганистане тоже заставила людей покинуть свои дома в период с января по июнь 2021 года.

«Международному сообществу не удается предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые заставляют людей покидать свои дома», - констатировал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, последствия климатических изменений усугубляют и без того тяжелое положение во многих районах временного проживания беженцев.

В целом больше всего беженцев за последний год прибыло из пяти стран: Центральноафриканской Республики - 71,8 тыс., Южного Судана - 61,7 тыс., Сирии - 38,8 тыс., Афганистана - 25,2 тыс. и Нигерии 20,3 тыс.

Еще более 12 млн человек - это те, чьи просьбы о предоставлении убежища еще рассматриваются, и люди без гражданства. В ООН также отметили, что за этот год 126,7 тыс. беженцев смогли вернуться домой.

Ранее в ООН сообщили, что в общей сложности 48 млн человек в мире имеют статус беженцев из-за мировых конфликтов. Это рекордный исторический показатель.