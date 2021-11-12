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В Монголии за сутки выявлен 875 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 372 387.

Из них 563 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 3129 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 4 493 пациентов находится в легком, 4 739 — в тяжелом, 1 264 — в критическом и 231 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 9 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 786.

Коронавирус в Монголии
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