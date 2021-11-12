Мировой рекорд самых ранних родов установлен в США. Видео и фото

CentralAsia (CA) - В США зарегистрировали мировой рекорд самых ранних родов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Ребенок выжил после рождения на 21-й неделе беременности, что составляет половину необходимого срока в 40 недель.

Мальчик по имени Кертис родился в штате Алабама в июле 2020 года. Он весил всего 420 грамм, что примерно равно футбольному мячу. Теперь ему уже 16 месяцев.

У его матери, Мишель Батлер, 4 июля 2020 года начались схватки, и ее сразу доставили в больницу. На следующий день она родила близнецов - Кертиса и ЦʼАсю. Девочка скончалась через день, но мальчик смог выжить. Врачи давали всего 1% шансов на выживание.

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«Медицинский персонал сказал мне, что обычно они не держат детей в таком возрасте. Это было очень напряженно. Они не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали мне продолжать молиться», - рассказала Мишель Батлер.

Выписали ребенка из больницы только в апреле 2021 года. Все это время он был в реанимации, три месяца - под аппаратом искусственной вентиляции легких. В течение этого времени его учили самостоятельно дышать и есть.

«Мы никогда не помещали такого маленького ребенка в отделение интенсивной терапии новорожденных, так что Кертис был буквально первым в своем роде. Мы были на неизведанной территории», - пояснил профессор педиатрии в больнице UAB доктор Брайан Симс.

Мальчику до сих пор необходим специальный зонд для кормления и дополнительный кислород, однако медики утверждают, что он здоров.

Соответствующий рекорд записали в Книгу рекордов Гиннесса, где указывается, что Кертис родился на 24 часа раньше предыдущего рекордсмена.