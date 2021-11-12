В Британии начали испытание новой вакцины от вируса Эбола. Видео

CentralAsia (CA) - Начались клинические испытания новой вакцины против вируса Эбола, разработанной Оксфордским университетом, сообщает издание Daily Mail.

Вакцину разработали для борьбы с заирским и суданским типами вируса Эбола, которые являются причиной почти всех вспышек вызванной вирусом лихорадки.

Указывается, что новая вакцина основана на ослабленной версии вируса, который был генетически модифицирован, так что его репликация в организме людей невозможна. Этот метод уже успешно применялся при разработке вакцины Oxford/AstraZeneca от коронавируса.

На первом этапе испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины и будут находиться под наблюдением в течение шести месяцев. Результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.

«Спорадические вспышки вируса Эбола все еще происходят в пострадавших странах, подвергая риску жизни людей, особенно медицинских работников на передовой. Нам нужно больше вакцин для борьбы с этой разрушительной болезнью», - сказала ведущий научный исследователь Оксфордского университета Тереза Ламбе.

Отмечается, что науке известны четыре вида вируса Эбола, вызывающего лихорадку у людей. Из них заирский вариант самый опасный, без лечения он приводит к смерти в 70–90% случаев.

Самая крупная вспышка вируса Эбола по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число жертв превысило 11 тысяч.

Ранее, 14 февраля, ВОЗ подтвердила три случая заболевания лихорадкой Эбола в Гвинее, после чего в стране объявили о начале эпидемии. Четыре подобных факта зарегистрировали и в Конго.