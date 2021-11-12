Президент AIBA Умар Назарович Кремлёв посетил Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент Международной боксерской ассоциации AIBA Умар Назарович Кремлёв находится с визитом в Монголии по приглашению президента Монгольской боксерской ассоциации Х.Нямбаатара.

В рамках визита он ознакомится с тренировками сборной Монголии по боксу, деятельностью Зимнего спортивного комплекса и спорткомплекса Буянт-Ухаа. Кроме того, он нанесет визит вежливости президенту Монголии У. Хурэлсуху и проведет встречу с руководством Управления физической культуры и спорта.

Умар Назарович Кремлёв (род. 1 ноября 1982 года, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) (с 12 декабря 2020 года), первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) (с февраля 2019 года). Генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России (с февраля 2017 года). В юности занимался боксом под руководством тренера Алексея Галеева, в 19 лет оставил бокс. Высшее образование получил в Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства.

Лауреат международной премии The Golden Gloves Award в категории «Лучший менеджер года» (2015).

По некоторым источникам, был также отмечен такими наградами, как Почётная грамота Президента Российской Федерации, медаль «25 лет Службе безопасности президента РФ», Благодарность Президента Российской Федерации «за многолетнюю и добросовестную работу и активную общественную деятельность» и крест международного ордена «Георгиевская Слава».

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