За сутки в Узбекистане выявлено более 300 новых случаев COVID-19 и коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:55, 12 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 11 ноября общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 189 186. В течение прошедших суток зафиксированы 294 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1351 летальных исходов).
За день выздоровели 274 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 185 301).
Кроме того, за сутки в стране было выявлено 8 новых случаев коронавирусной пневмонии. Общее количество больных достигло 27 651. Накануне 18 больных пневмонией выздоровели, общее число выздоровевших составило 26 163.