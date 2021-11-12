В Казахстане ввели запрет на вывоз бензина и дизтоплива

CentralAsia (KZ) - Министр энергетики Казахстана, председатель КНБ РК, министр финансов РК и министр внутренних дел РК подписали совместный приказ о вводе запрета на вывоз бензина и дизтоплива из страны.

«Вводится запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел и вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров», - говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2021 года.

14 октября стало известно, что с дефицитом сжиженного газа столкнулись жители столицы, который потом покрыли дополнительной поставкой Минэнерго.

12 октября вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что потребление сжиженного газа выросло вместе с количеством автомобилей, использующем его в качестве топлива.

По данным Министерства энергетики, внутренний рынок страны потребляет 145 тыс. тонн газа ежемесячно, а производители поставляют 120 тонн. В итоге ежемесячная нехватка газа составляет около 25 тонн.

В Казахстане с сентября подорожало дизельное топливо. Как сообщал Energyprom.kz, цена выросла до 199 тенге за литр. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов Казахстана литр летнего дизеля стоил в Костанае – 215 тенге, дешевле всего в Таразе и Семее – 195 тенге.

В авиакомпании Air Astana официально заявили о дефиците дизтоплива. Аграрии усомнились завершении уборочной страды, возмутились и водители-дальнобойщики.

28 октября авиакомпания Scat заявила, что в аэропортах Актау, Актобе и столицы объёмы авиакеросина закончились и что рейсы могут быть приостановлены из-за нехватки топлива.

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» также сообщало, что «в столичном аэропорту наблюдается срыв бесперебойного обеспечения авиакеросином авиакомпаний, даже для регулярных пассажирских рейсов». Авиаперевозки находятся на грани срыва. Нехватка авиатоплива наблюдается по всему Казахстану.

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