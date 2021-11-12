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В Стамбуле пройдет Саммит Тюркского совета

CentralAsia (KZ) -  12 ноября в Стамбуле, Турция состоится VIII Саммит глав государств Тюркского совета, сообщается на сайте организации.

Планируется, что в Саммите, посвященном теме: «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху» примут участие президенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также премьер-министр Венгрии и генеральный секретарь Тюркского совета. Главы государств обсудят ряд важных вопросов, касающихся среднесрочных и долгосрочных перспектив организации. Помимо повестки дня, лидеры стран обменяются мнениями о текущих региональных и международных политических и экономических событиях.

На саммите, где председательство в ССТГ перейдет от Азербайджана к Турции, главы государств подпишут Стамбульскую декларацию, которая будет являться итоговым документом VIII Саммита Тюркского совета, а также примут ряд других резолюций. Сегодня, в свою очередь, Совет министров иностранных дел стран участников подготовит окончательную повестку дня и документы, которые будут подписаны в рамках Саммита. Ожидается, что Саммит придаст новый импульс и станет важным поворотным моментом в сотрудничестве. Интеграция между государствами-членами выйдет на новый более тесный уровень.

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