Президент Туркменистана под аплодисменты выбил десятку в тире. Видео

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время визита в поселок Багабат продемонстрировал свои умения в стрельбе.

Глава Туркменистана проинспектировал место строительства Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов, здания для содержания служебных собак и конюшни. По данным госинформагентства ТДХ, на место Бердымухамедов отправился верхом.

«В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени. Все пули попали в центр мишени», – говорится в сообщении.