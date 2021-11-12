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Президент Туркменистана под аплодисменты выбил десятку в тире. Видео

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время визита в поселок Багабат продемонстрировал свои умения в стрельбе.

Глава Туркменистана проинспектировал место строительства Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов, здания для содержания служебных собак и конюшни. По данным госинформагентства ТДХ, на место Бердымухамедов отправился верхом.

«В тире глава государства сделал несколько выстрелов по мишени. Все пули попали в центр мишени», – говорится в сообщении.

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