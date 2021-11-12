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Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус

CentralAsia (CA) -  Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году, хотя вирус никуда не денется, и вспышки еще будут, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», - сказал Альтштейн.

Вирусолог выразил надежду, что с пандемией Россия справится в следующем году.

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