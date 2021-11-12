Правительство вынудило компанию «Узбекнефтегаз» выйти на международные рынки капитала - СМИ

CentralAsia (UZ) - Ташкент рассматривает выпуск облигаций как ключевое испытание перед приватизацией, пишет Eurasianet.org.

Национальная нефтегазовая компания Узбекистана успешно выпустила еврооблигации в Лондоне. Это первый выход на международные долговые рынки государственной компании из центральноазиатской страны, которая на четверть века изолировала себя от мировых финансовых рынков, отмечается в статье.

Более 120 инвесторов со всего мира раскупили еврооблигации "Узбекнефтегаза" на 700 миллионов долларов, доходность которых составляет 4,75 процента, срок погашения - семь лет, сообщила компания 10 ноября.

Подписка на облигации была сильно превысила предложение 1,9 миллиарда долларов.

«Узбекнефтегаз» планирует использовать привлеченные средства для обслуживания долгов и общих корпоративных целей, включая капитальные затраты, сообщает BNE Intellinews .

Правительство обязало " Узбекнефтегаз" выпустить облигации. Ташкент рассматривает еврооблигации как средство увеличения доходов для крупных государственных предприятий (ГП), поскольку они проходят трудоемкий процесс подготовки к приватизации.

Многие из государственных предприятий Узбекистана по-прежнему управляются на основе устаревшей практики. Им требуются радикальные реформы, чтобы стать привлекательными для инвесторов.

Государство, которому принадлежит 55 процентов экономических активов Узбекистана, пытается приватизировать, полностью или частично, 75 процентов из почти 3000 государственных предприятий страны, находящихся в процессе приватизации .

В рамках этого «Узбекнефтегаз» является одним из 15 госпредприятий и банков, которые к 2023 году проведут первичные публичные размещения акций на международных рынках капитала.

В преддверии размещения облигаций «Узбекнефтегаз» прошел финансовый аудит, проведенный Ernst & Young, и получил свой первый международный рейтинг. Fitch Ratings присвоило ему рейтинг BB- со стабильным прогнозом.

Два года назад правительство провело собственное дебютное размещение облигаций с еврообондами на сумму 1 миллиард долларов, подписка которых была в восемь раз больше, что свидетельствует о сильном аппетите инвесторов, отмечает издание.

Эти государственные облигации должны были не только увеличить доходы, но и установить ориентир для государственных предприятий, занимающихся заимствованиями на международных рынках капитала, что и происходит в настоящее время.

Это девственная территория для Узбекистана, отмечает экономист Юлий Юсупов. Страна изолировала себя от международных финансовых рынков на 25 лет, пока в 2016 году к власти не пришел президент Шавкат Мирзиёев, придерживаясь реформистской экономической программы.

«Есть риски, как и при получении любого кредита, - сказал Юсупов Eurasianet.org. Деньги нужно возращать вовремя».

Но проблемы с возвратом долга «крайне маловероятны для государственной компании, особенно для « збекнефтегаза», - заключил эксперт.