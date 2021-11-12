В Узбекистане продают скот из России «транзитом» через Кыргызстан - эксперт

CentralAsia (UZ) - Граждане Кыргызстана покупают скот в России и перепродают его в Узбекистан. Об этом сообщил советник президента ассоциации «Союз животноводов Кыргызстана», глава одного из финансовых институтов Тилек Ашимов, сообщили местные СМИ.

В Бишкеке проходит международная многоотраслевая деловая миссия российских компаний.

Выступая перед собравшимися, Ашимов рассказал, что в прошлом году ему позвонил друг, который заявил, что в сфере животноводства в Кыргызстане «происходит что-то очень активное» - граждане покупают много животных в РФ.

«Я начал изучать ситуацию. Рынок Китая нам, конечно, интересен, но рядом Узбекистан, где востребованы сельскохозяйственные животные, в основном крупный рогатый скот. Узбекистанцы начали достаточно активно скупать у нас скот. Оказалось, что очень много скота покупается в России, потом привозится в Кыргызстан и дальше продается в Узбекистан», - отметил Ашимов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан за девять месяцев 2021 года почти на 7 тонн увеличил импорт мяса.

В январе-сентябре текущего года Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт мяса увеличился на 6 865 тонн.

При этом в стране за девять месяцев в Узбекистане было произведено 1,9 млн тонн мяса.