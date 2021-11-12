Президент Польши приехал на границу с Белоруссией

Анджей Дуда

CentralAsia (CA) - Президент Польши Анджей Дуда приехал на границу с Белоруссией, где разворачивается миграционный кризис. Кадры с главой государства опубликовала его пресс-служба.

«Анджей Дуда пожелал безопасной службы офицерам и солдатам, идущим на ночные патрули вдоль границы с Белоруссией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Prezydent @AndrzejDuda życzył bezpiecznej służby funkcjonariuszom @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierzom udającym się na nocne patrole wzdłuż granicy z Białorusią. pic.twitter.com/MN39cyJBPc — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 11, 2021

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в начале ноября, когда с территории Белоруссии в Польшу пыталась прорваться колонна мигрантов. По данным агентства БелТА, беженцев около 1,5 тыс. человек, в основном они курдского происхождения.

В Варшаве считают, что в организации кризиса виновато белорусское руководство. Президент республики Анджей Дуда заявлял, что Минск специально направлял потоки мигрантов на те участки границы в Гродненской области, где нет переходов. Он также назвал действия Белоруссии «гибридной атакой».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Минск направляет Москва. «Москва намеревается восстановить Российскую империю, а Польша должна противостоять такому сценарию», — считает глава правительства.

В Кремле, в свою очередь, обвинения польских властей назвали «абсолютно безответственными». В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что действия мигрантов вызваны «равнодушием и бесчеловечным» отношением» польских властей. Погранслужба также обвинила Польшу в оказании мер «психологического давления» на мигрантов из-за применения вертолета.