Талибы закрыли исторический кинотеатр в Кабуле

CentralAsia (CA) - Управляющие Афганистаном боевики движения «Талибан» закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр «Ариана», работавший несколько десятилетий. Та же участь постигла и другие кинотеатры города, сообщается в репортаже информагентства Associated Press.

В «Ариане» показывали индийские и американские экшн-фильмы. Талибы пришли к выводу, что это противоречит нормам шариата, и закрыли кинотеатр, с тем чтобы затем открыть его для религиозной пропаганды. Сотрудники продолжают выходить на работу в надежде, что его вновь откроют, однако не думают, что им позволят показывать развлекательные фильмы.

«Кино очень важно, без него в стране не будет культуры. Через фильмы мы могли видеть другие страны — Америку, Европу, Индию», — высказался в разговоре с журналистами один из сотрудников «Арианы».

Ранее в ноябре сообщалось, что Всемирный банк не возобновит работу в Афганистане до тех пор, пока в стране не будет урегулирован политический вопрос. В частности, речь идет о международном признании правительства во главе с талибами.