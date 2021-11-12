USAID выделило Узбекистану $2,5 млн на борьбу с COVID-19

CentralAsia (UZ) - Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках комплексных глобальных мер правительства США по борьбе с пандемией COVID-19 выделило Узбекистану дополнительно 2,5 млн долларов. Общий прямой вклад правительства США в поддержку усилий Узбекистана по борьбе с COVID-19 превысил 16 млн долларов, сообщили с посольстве США в Ташкенте.

«Число полностью вакцинированных людей в Узбекистане постепенно растет. Но пандемия еще далека от завершения - вирус продолжает распространяться в стране, а новые варианты представляют собой постоянную угрозу на глобальном уровне. Положить конец пандемии жизненно важно для обеспечения безопасности каждого, спасения жизней и восстановления глобальной экономики», - сказала директор Миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит. «Вакцины являются ключевым инструментом в этих усилиях, и Администрация Байдена привержена этим усилиям, недавно объявив, что Соединенные Штаты безвозмездно отправили более 200 миллионов доз вакцины против COVID-⁠19 по всему миру», - добавила она.

Помимо мер поддержки по борьбе с распространением COVID-19, USAID сотрудничает с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и расширения региональной торговли, борьбы с туберкулезом и другими угрозами здоровью, поддержки усилий по раннему обучению и наращивания потенциала правительства по реагированию на потребности населения.