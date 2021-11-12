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В Узбекистане зарегистрировано около 14 тысяч предприятий с иностранным капиталом

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 1 ноября количество зарегистрированных в Узбекистане предприятий и организаций с иностранным капиталом составляет 13,8 тысячи, из которых 13,3 тысячи осуществляют свою деятельность, сообщает Госкомстат республики.

Под данным статистического ведомства, количество действующих предприятий с иностранным капиталом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 1808 единиц.

Среди стран, вливающих свой капитал в экономику Узбекистана, лидируют Россия (2335), Китай (1942), Турция (1830), Казахстан (1056), Республика Корея (928).

Вместе с тем, статистика вновь созданных предприятий с участием иностранного капитала за январь - октябрь показывает увеличение доли Турции, которая занимает первое место – 321 фирма, далее идут Россия (296), Китай (219), Казахстан (166), Республика Корея (80).

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