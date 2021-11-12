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Вслед за ростом курса доллара в Узбекистане дорожают продукты питания

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 11 ноября коммерческие банки подняли курс покупки и продажи иностранной валюты. Как сообщалось ранее, в этот день цена покупки доллара составила 10 710 сумов, продажа – 10 770.

Предыдущий рекорд обменного курса был установлен почти два месяца назад – 16 сентября доллар впервые вырос до 10 760 сумов.

Как следует из отчета Счетной палаты о госбюджете на 2022 год, в Узбекистане курс доллара США к узбекскому суму в следующему году может составить 11 321 сум.

По данным Государственного комитета по статистике, в Узбекистане цены продовольственных товаров выросли на 14,4% в годовом выражении, в течение 10 месяцев 2021 года – на 7,3%.

Госкомстат сообщает, что это намного ниже показателей аналогичного периода 2019-2020 годов. В частности, в 2019 году цены продовольственных товаров выросли на 19,5%, а в 2020 году – на 17%.

По результатам официального мониторинга, в октябре цены на продукты питания повысились в среднем на 1,9%, на непродовольственные товары – 1,1%, на услуги – 0,5%. В данный момент уровень инфляции в Узбекистане составляет 10,6%.

Как приводится в отчете комитета, и в предыдущие годы в динамике роста цен лидировали продовольственные товары. Продовольственные товары в октябре 2019 года в среднем подорожали на 2,3%, а в 2020 году – на 2,8%.

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