Президент Узбекистана принял в Стамбуле генерального секретаря Тюркского совета

CentralAsia (UZ) - По прибытии в город Стамбул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в отведенной ему резиденции принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

Были рассмотрены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках Организации, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи генеральный секретарь Багдад Амреев информировал главу государства о ходе подготовки к предстоящему саммиту, вопросах повестки дня и программе мероприятия.

Как сообщалось раннее, 11—12 ноября в Стамбуле проходит саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В саммите принимают участие главы Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Турции.

В повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках Совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена. Будут также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования деятельности организации.

По итогам саммита ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

Кроме того, предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был учрежден в 2009 году в целях продвижения всесторонних отношений между странами-участницами этой структуры.