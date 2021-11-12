В России за сутки выявлено 40 тыс. 123 случая COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 123 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 466 (8,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 992 595 случаев (+0,45%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 215,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 714 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 953 тыс. 466 человек.