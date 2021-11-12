За сутки в России от коронавируса скончались 1 235 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 235 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 96 и Санкт-Петербурге — 75.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 252 926 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,9 млн, из них выздоровели — 7,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 953 466 пациентов.