Археологи обнаружили массовое захоронение в древнем городе Перу

CentralAsia (CA) - В Перу в древнем городе Чан-Чан археологи обнаружили останки 25 человек, передает Daily Mail.

Тела были в сидячем положении и завернуты в несколько слоев ткани, первый из которых был из хлопка, а второй - из растительного материала. Вместе с ними в могиле обнаружили 50 керамических изделий.

Эксперты считают, что могила могла быть местом захоронения членов элиты доколумбовой культуры чиму. Большинство останков принадлежало молодым женщинам, причем все были младше 30 лет.

По словам археолога Хорхе Менесес Бартра, нет никаких доказательств того, что люди скончались в результате жертвоприношения. Ученые проведут дополнительные исследования и попытаются определить причину их смерти.

Состояние одного из скелетов позволило ученым предположить, что человека похоронили здесь вскоре после смерти, в то время как другие кости были перемешаны вместе - вероятно, их перенесли на место захоронения позже.

https://t.co/cyKogpKJXm 25 Elite Skeletons Unearthed From Chan Chan Mass Grave, Peru https://t.co/yZ3szQ9wsO pic.twitter.com/m5vWtZSwmk — Billy Carson II (@4biddnKnowledge) November 11, 2021

Чан-Чан - самый большой древний город, бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор, которая существовала примерно с 1250 по 1470 год на побережье северной части современного Перу. Скелеты обнаружили на небольшом пространстве площадью 10 кв. м.