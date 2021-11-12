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Два монгольских борца по джиу-джитсу стали чемпионами мира

CentralAsia (MNG) -  В эти дни в в Лас-Вегасе, США проходит чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу.

Борец по джиу-джитсу из Монголии Г. Эрхэмбаяр завоевал золотую медаль в мужском дивизионе с коричневыми поясами более 100 кг на чемпионате мира по джиу-джитсу 2021 года среди мастеров IBJJF, который стартовал 11 ноября в Лас-Вегасе, США. -когда чемпион мира.

Эрхембаяр Гунаажав — уроженец сомона Мандал, аймака Сэлэнгэ, чемпион страны по национальной монгольской борьбе. Он выиграл Национальные три мужскме игры Наадам 2013 года и стал чемпионом страны.

Также спортсмены Монгольской ассоциации джиу-джитсу Б.Бундхорол завоевал золото, а Т.Тулга — серебряную медаль в весовой категории до 76,2 кг.

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