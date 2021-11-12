Крупнейшие национальные компании Монголии посадят более 600 млн деревьев в стране

CentralAsia (MNG) - Сертификат подписали более 21 крупного предприятия, что свидетельствует о присоединении к общенациональной кампании «Один миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии сегодня, 12 ноября.

С целью борьбы с изменением климата и опустыниванием 8 октября стартовала национальная кампания «Один миллиард деревьев». Национальные компании, такие как АО «Эрдэнэс Тавантолгой», ООО «Оюу-Толгой», компания «Болд Төмөр Ерөө Гол», взяли на себя обязательство посадить в общей сложности 608,5 млн деревьев.

Министерство окружающей среды и туризма будет сотрудничать с организациями, предоставляя консультации по методам и технологиям посадки деревьев.

Общенациональная кампания «Один миллиард деревьев» предполагается реализовать в три этапа. Первый этап или подготовительный этап будет проходить в 2021-2024 годах, а второй этап или этап интенсификации будет реализован в 2024-2026 годах, а третий этап, или этап устойчивого осуществления, запланирован на 2027-2030 годы.

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