В Узбекистане с начала года биржевая стоимость бензина АИ-80 увеличилась на 70%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с начала года биржевая стоимость бензина АИ-80 увеличилась на 70%. На данный момент стоимость 1 тонны бензина АИ-80 на бирже Узбекистана составляет 10 005 000 сумов (около $930).

В Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) заявили, что виноват мировой рост цен, никаких спекуляций на бирже нет.

По данным УзРТСБ, с начала 2021 года недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась на 63,2%, с 5 700,2 тыс. сумов ($529) до 9 302,8 тыс. сумов ($864) за тонну. Значительная часть данной марки бензина или 84% приходится на долю Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

За рассматриваемый период стартовая стоимость данной марки бензина увеличилась в среднем на 70 процентов и составила 10 005,0 тыс. сумов (более $90) за тонну.

В результате проведенных открытых биржевых торгов разница между стартовой и биржевой ценой в среднем не превысила 1%.

Вместе с тем, рост цен также наблюдается на мировых биржах, отметили в УзРТСБ. Так, мировая цена на нефть марки Brent повысилась в среднем на 60-70 процентов за текущий год.