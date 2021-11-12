Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обсудили в Стамбуле вопросы развития сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября в рамках программы мероприятий саммита Тюркского совета в городе Стамбуле провел в отведенной для него резиденции встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров стран в городе Ташкенте в марте этого года, сообщили в пресс-службе президента РУз.

Стороны отметили устойчивую динамика развития торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание уделено скорейшему продвижению проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан - Узбекистан».

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества, в том числе в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.