экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обсудили в Стамбуле вопросы развития сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября в рамках программы мероприятий саммита Тюркского совета в городе Стамбуле провел в отведенной для него резиденции встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров стран в городе Ташкенте в марте этого года, сообщили в пресс-службе президента РУз.

Стороны отметили устойчивую динамика развития торгово-экономического сотрудничества.

Особое внимание уделено скорейшему продвижению проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан - Узбекистан».

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества, в том числе в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

print
  • Открылся монгольско-китайский центр трансфера технологий
  • В Казахстане начали выпускать топливо для атомных станций
  • В Узбекистане начались перебои с электроснабжением


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com