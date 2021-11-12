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В Казахстане на выходных ожидается дождь, снег

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 ноября.

Погоду в стране будет определять глубокая ложбина cеверо-западного циклона и связанные с ним фронтальные разделы.

Смещаясь с запада на восток, ложбина охватит практически все регионы республики, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, порывистый ветер в северной половине с метелью.

«На западе температура воздуха ночью -5...+3°С, днем -3...+10°С, на севере, северо-западе, востоке и в центре республики ночью -1...-10°С, днем -5...+7°С, на юге, юго-востоке страны ночью -1...-10°С, днем +2...+10°С», – говориться в сообщении.

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