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Президенты шести стран ССТГ отправились на Остров демократии. Фото и видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президенты пяти стран отправились на Остров демократии и свобод, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - говорится в сообщении.

По завершении церемонии главы государств направились на Остров демократии и свобод, расположенного к юго-востоку от Стамбула для участия в VIII саммите Тюркского совета.

11 ноября Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул.

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