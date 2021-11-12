В Стамбуле открылось здание Секретариата Тюркского совета (видео)

CentralAsia (CA) - Участники VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) приняли участие в открытии здания Секретариата Тюркского совета в Стамбуле, передает турецкое агентство «Анадолу».

Участники саммита сообща разрезали ленту, символизирующую открытие здания в районе Султанахмет.

У здания секретариата были подняты флаги стран-участниц организации.

Главы государств и правительств далее направились на остров «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет очередной саммит Тюркского совета.

В саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита, организованного под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

По итогам саммита председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что лидеры стран Тюркского совета примут важные решения о будущем организации.

В первую очередь, будет обсужден статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства.

Кроме того, того планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств.

В-третьих, будет обновлен устав Совета аксакалов Тюркского совета.

Также будут конкретизированы статусы стран-партнеров и наблюдателей.

Также планируется утвердить Концепцию-2040. Этот документ, подготовленный по инициативе почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, формирует рамки сотрудничества на период до 2040-го года.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года по инициативе Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, когда было подписано Нахчыванское соглашение.

В последующие годы Тюркский совет превратился в сильную организацию. В 2019 году году в Тюркский совет вступил Узбекистан, а Венгрия стала страной-наблюдателем в организации.

Первый саммит глав тюркоязычных государств, заложивший основы сотрудничества, прошел в 1992 году в Анкаре.

Цель создания Тюркского совета - углубление сотрудничества между тюркоязычными странами, вклад в региональный мир и стабильность. В основе сотрудничества тюркоязычных стран лежит общее историческое и культурное наследие, общность языка.

В соответствии с соглашением, страны должны придерживаться единой позиции в вопросах внешней политики, координировать действия по борьбе с терроризмом и преступностью, создать благоприятную среду для торговли и инвестиций, обеспечить всеобъемлющее экономическое развитие, расширить взаимодействие в сферах науки, технологий, образования и культуры.