В Стамбуле прошла встреча министров стран – участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств

CentralAsia (UZ) - В рамках конференции «Торгово-экономические связи между Турцией и тюркскими странами» в Стамбуле состоялась министерская встреча по определению общего экономического видения для тюркоязычных государств, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр торговли Турции Мехмет Муш, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

В ходе встречи представители правительств стран-членов Тюркского совета обменялись мнениями о приоритетных направлениях многостороннего сотрудничества и дальнейших шагах по укреплению многоплановых отношений между тюркоязычными странами. Была подчеркнута необходимость разработки стратегии экономического сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу на основе общего видения, отражающего вопросы развития торговли, инвестиций, промышленности, транспортных связей, широкого внедрения электронной торговли и цифровых технологий, использовании возможностей бизнеса и регионального сотрудничества.

Отмечена важность создания сильной законодательной базы для планомерного улучшения инвестиционного климата и привлечения предпринимателей для реализации перспективных проектов.

Участники встречи выступили за реализацию совместных мер по увеличению объемов товарооборота между тюркоязычными странами путем развития внутрирегиональной и приграничной торговли. Также будет активизирована работа по установлению преференциальных режимов и режимов свободной торговли между странами-членами Тюркского совета, совершенствованию нормативно-правовой базы, стандартизации таможенных процедур и снятия имеющихся тарифных и нетарифных барьеров.

Выражена общая позиция об актуальности проведения регулярных бизнес-форумов, торговых миссий и совместных мероприятий для производителей и экспортеров стран-членов Тюркского совета с целью активизации бизнес-контактов и налаживания прямых связей между деловыми сообществами.

Обозначена взаимная готовность к сотрудничеству в области энергетики с акцентом на реализацию совместных проектов, нацеленных на внедрение «зеленых» технологий в различные сферы экономики.

Отдельное внимание участники встречи уделили мерам по наращиванию транспортно-транзитного потенциала стран региона, в том числе путем участия в совместных проектах по расширению и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры.

По итогам мероприятия был достигнут ряд важных договоренностей. Так, в частности согласован вопрос о совместной работе по созданию единой электронной торговой платформы для прямого взаимодействия предпринимателей и экспортеров государств-членов Совета с целью развития внутрирегиональных рынков. Также стороны выработают конкретные предложения по реализации перспективных проектов, нацеленных на развитие межрегиональной промышленной кооперации и формирование цепочек добавленной стоимости.

Было согласовано, что страны-члены Тюркского совета разработают и утвердят совместную «дорожную карту» по развитию сотрудничества в сфере «зеленых» технологий, и организуют участие своих представителей в Международном форуме «Зеленая энергетика», который намечен к проведению в сентябре 2022 года в Узбекистане.

Достигнута договоренность о проведении ряда совместных мероприятий, в числе которых первый Форум промышленного сотрудничества тюркоязычных государств, а также ежегодный Форум молодых предпринимателей с участием представителей молодежи из стран-членов Совета. В данном контексте стороны также договорились взаимодействовать по продвижению молодежного предпринимательства и стартапов в рамках программ сотрудничества IT- и технопарков стран-членов Совета.

По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по практической имплементации озвученных инициатив и определили формат взаимодействия по всем рассмотренным направлениям.