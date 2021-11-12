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В Российском аэропорту у граждан Таджикистана изъяли 230 кг насвая за 10 месяцев

CentralAsia (TJ) -  Около 230 кг насвая (жевательный табак, употребляемый, в основном жителями Центральной Азии) изъято сотрудниками таможни аэропорта Калининграда за 10 месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба Таможенной службы Калининградской области Российской Федерации, килограммы насвая на территорию области, в основном ввозят граждане Таджикистана.

«Граждане Таджикистана регулярно нарушают таможенные правила, пытаясь провезти в багаже и ручной клади эту смесь со специфическим запахом, помещая ее как в пластиковые бутылки, так и в полиэтиленовые свертки. Однако сотрудники таможенного поста аэропорт Калининград во взаимодействии со специалистами-кинологами Калининградской областной таможни неизменно обнаруживают и задерживают данный товар», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам заключений таможенных экспертов в отношении граждан, предпринявших попытку ввоза смеси на территорию Российской Федерации, возбуждаются дела об административных правонарушениях.

Подчеркивается, что за 10 месяцев (январь-октябрь) 2021 года в результате этой работы было задержано более 228 килограммов насвая, возбуждено 226 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (по факту недекларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, а именно некурительного табачного изделия (насвай)).

Насвай – некурительное табачное изделие, имеющее популярность в Центрально-Азиатских республиках. Его употребление вызывает никотиновую и психологическую зависимость, а также влечет ряд тяжелых заболеваний полости рта, отмечается в сообщении.

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