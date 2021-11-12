В Узбекистане мужчину за убийство жены и тёщи осудили на 24,5 года тюрьмы

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области вынесен приговор мужчину по обвинению в убийстве двух женщин.

Как сообщает Телеграм-канал Верховного суда, 18 июля в 23:00 часов житель села Чандир Пастдаргомского района, находясь под воздействием алкогольных напитков и наркотиков, пришел в дом родителей своей супруги. По словам осужденного, он планировал помириться с женой.

Мужчина затеял ссоры в ходе которой избил до смерти свою жену и тёщу. Кроме того мужчина избил младшего брата супруги.

Мужчину признали виновным и приговорили к 24, 5 годам заключения.