Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

CentralAsia (CA) - Писатель-сатирик, драматург и сценарист Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет, сообщил телеканал «Россия 24».

В конце 1960-х годов Коклюшкин начинал как автор юмористических рассказов, публиковавшихся в «Литературной газете» и других изданиях. Впоследствии он сам выступал на эстраде со своими монологами, кроме того, их исполняли многие известные артисты — Евгений Петросян, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие. Широкую известность, в частности, получил написанный Коклюшкиным монолог «Алло, Люся?» в исполнении Ефима Шифрина.

«Сделать фразу упругой, красивой — это замечательно, но, когда пишешь эстрадную вещь, зависишь от публики, сидящей в зале. Если там сидит тысяча человек и, если через 30 секунд зал не засмеется, он начинает каменеть, и он уже тебя ненавидит. Возникает сначала недоверие, а кончается все ненавистью, и со служебного входа лучше не выходить», — описывал трудности работы сатириком сам Коклюшкин.

На сцене Театра эстрады ставились написанные Коклюшкиным пьесы «Три вопроса», «Круглая луна» и другие, им написаны сценарии для двух серий мультфильма «Великолепный Гоша» и более десятка книг.

«Это блестящий юморист и прекрасный человек. Он очень своеобразный, многоликий, у него была подача потрясающая: таким гнусавым голосом никто не говорил, это был его фирменный знак. Это человек старой закалки, актер с большой буквы. Светлая память», — сообщил РБК юморист Игорь Маменко.

«Я много исполняла его монологи. Он был замечательным, тонким, прекрасно чувствовал актера. Прежде чем отдать актеру монолог, он сам выходил на сцену, сам исполнял. Он понимал, где нужно прибавить, где убавить. Я сегодня вспомнила фразу, с которой начинался один из его монологов, с которым я выступала: «Замуж я вышла рано: в девять часов утра». Я играла в его спектакле «Круглая луна». Он был остроумнейший человек, очень хороший писатель. Я его очень давно не видела и даже, к сожалению, не знала, что с ним происходит. Он не успевал появляться на сцене, как публика уже улыбалась, хихикала. Он был смешным! Они с Ефимом Шифриным одинаково разговаривали, не знаю, кто из них у кого забрал интонацию. Ефиму он писал много», — рассказала РБК юмористка, народная артистка России Клара Новикова.