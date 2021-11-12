Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр экономики и коммерции Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков в Стамбуле встретился с министром экономики и коммерции Кыргызстана Данияром Амангельдиевым и обсудил вопросы углубления инвестиционного, торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, обсужден ход реализации совместной «Дорожной карты» в сфере развития промышленной кооперации, включающей в себя 60 проектов на сумму свыше 550 миллионов долларов США в таких областях, как животноводство, легкая, химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. Рассмотрены вопросы, связанные с имплементацией реализуемых, а также возможности для проработки новых перспективных проектов с участием предпринимателей двух стран.

Был отмечен рост узбекско-кыргызского товарооборота: за последние 4 года объем взаимной торговли вырос более чем в 5 раз, сохранив положительную динамику в пандемию. Стороны подчеркнули значительный потенциал экономик двух стран и обсудили дальнейшие совместные меры по диверсификации товарооборота и доведению его объема до 2 млрд долларов в ближайшем периоде. Перспективными отраслями в данном ключе являются легкая, пищевая, электротехническая, металлургическая, нефтехимическая промышленность, а также сфера производства строительных материалов.

Особое внимание стороны уделили последовательному развитию межрегионального сотрудничества: рассмотрены результаты двусторонних бизнес-форумов в Намангане и Джалалабаде, проведенных в текущем году. Рассмотрены возможности для проведения очередного заседания Совета глав приграничных регионов двух стран в первом квартале 2022 года.